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المرصد السورى: مقتل 4 من قوات النظام بكمين لداعش على طريق دمشق ـ دير الزور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:44 م
المرصد السورى: مقتل 4 من قوات النظام بكمين لداعش على طريق دمشق ـ دير الزور سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن مقتل 4 من قوات النظام بكمين لداعش على طريق دمشق ـ دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضي شرق دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن الغارات الإسرائيلية  على سوريا فجر اليوم، استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق- بيروت السريع، وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران.

 

 


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