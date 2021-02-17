اليوم السابع
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المرصد السورى: قصف تركى على محيط مخيم نازحين فى ريف حلب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:46 م
المرصد السورى: قصف تركى على محيط مخيم نازحين فى ريف حلب سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن هناك قصفا تركيا على محيط مخيم نازحين في ريف حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران بلغم أرضي شرق دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن الغارات الإسرائيلية  على سوريا فجر اليوم، استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق- بيروت السريع، وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران.


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