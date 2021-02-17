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المبعوث الأممى بليبيا: أمام الشعب فرصة لبناء دولة موحدة دون تدخل أجنبى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:06 م
المبعوث الأممى بليبيا: أمام الشعب فرصة لبناء دولة موحدة دون تدخل أجنبى ليبيا
كتب أحمد عرفة

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قال يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إنه أمام الشعب الليبى فرصة لبناء دولة موحدة من دون تدخل أجنبى وبدون أسلحة خارجة عن الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف المبعوث الأممي في ليبيا: "نلتزم بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية".

وفى وقت سابق عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تأييد جامعة الدول العربية للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا ودعمها لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع فى البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

جاء ذلك في اتصال هاتفى أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع كل من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وعبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.


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