المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه لحداد مسلح لحيازته حشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم الأربعاء، حداد مسلح بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر، لحيازته كمية من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمدينة بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 33191 جيات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 3202، كلى جنوب الزقازيق عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط" م ش م" 52 سنة حداد مسلح، مقيم بندر منيا القمح، لحيازته كمية مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.