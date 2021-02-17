السجن 5 سنوات لعاطل سرق مواطنا بالإكراه تحت تهديد السلاح

كتب كريم صبحى - سليم على

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم قصر النيل، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد عاطل استوقفه بمنطقة الزمالك، بحجة مساعدته فى إجراء مكالمه من هاتفه، ثم أشهر فى وجهه سلاحا أبيضا واستولى على هاتفه ومتعلقاته وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطل، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه واحالته لنيابة وسط القاهرة التى أمرت بحبسه واحالته لمحكمة الجنايات.