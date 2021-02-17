الرى: حماية وادى عبادى بأسوان بتكلفة 24 مليون جنيه

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم تنفيذ عملية لحماية منطقة وادى عبادى (3أ) مركز ادفو - بمحافظة أسوان ( زمام الادارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا) بقيمة 24 مليون جنيه وسعة تخزينية 4.56 مليون متر مكعب.

أضاف رضوان أن الأعمال الصناعية التى يتم تنفيذها تتضمن سدين ركاميين وبحيرتين صناعيتين وحاجزين ترابيين لحماية قرى عبادى وقرى النزل وطريق ادفو مرسى علم الاقليمى وطريق مصر أسوان الزراعى.

يشار إلى أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول

يشار إلى أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى علاوة على حماية نحو 96 وحدة سكنية واقعة بدلتا وادى وتير على خليج العقبة.

أما المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابه من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها فى بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، لافتا الى إن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولى.