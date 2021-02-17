الداخلية تضبط متهمين بالنصب على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بممارسة نشاط احتيالى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت الجهود من ضبط ( صاحب شركة لإلحاق العمالة للعمل بالخارج بدون ترخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم ، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها "بدون ترخيص والمغلقة منذ فترة" مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".