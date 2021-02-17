الجنايات تقضى ببراءة ليبى من تهمة قتل حفيدة ونيس القذافى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، ببراءة ليبي الجنسية، متهم بارتكاب جريمة قتل حفيدة ونيس القذافي آخر من تولى رئاسة الوزراء في المملكة الليبية.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة للمتهم بأنه أقدم على قتلها على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه، بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتها فأسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها، وقد ارتطمت بالأرض فألمت بها الإصابات التي أودت بحياتها على الفور.

وقالت إحدى صديقات المجني عليها المقربين د.س ليبية الجنسية خلال شهادتها بتحقيقات النيابة، إن المتهم والضحية كانا على خلاف دائم بسبب رفضه الزواج منها رغم إلحاحها، وقبل ساعات من حدوث الواقعة ورد إليها اتصال هاتفي من المجني عليها في الساعة الثانية صباحا قبيل وفاتها، وقد تلاحظ لها أنها تحدثها بصوت خافت وبطريقة متوترة، وتطلب منها التفتيش في متعلقات صديقاتهما ن.م، للبحث عن النظارات الخاصة بالمتهم، حيث إن الأخيرة كانت تحتفظ بخمسة نظارات خاصين به وقد أعادت ثلاثة منهم فقط مخبرة إياها بكونها لا تعلم كيف سيكون رد فعل المتهم على ذلك فأخبرتها بكون الأخيرة قد غادرت وأخذت متعلقاتها وانتهى الاتصال.

وقالت صديقة أخرى كانت مقربة من المجني عليها - كندية الجنسية، إنها أجرت مع الضحية قبل وفاتها محادثة، وطلبت منها الاتصال بها بشأن أمر ضروري، على ألا تقوم بتسجيل تلك المحادثة، فشعرت بشيء غريب، ولم تتبينه فقامت بتسجيلها تحسبا، واتصلت بالضحية مرتين إلا أنها لم تجيب فأرسلت لها رسالتين، وعلمت أنها شاهدتهما وإلا أنها لم تجيب، فخلدت للنوم، وعندما استيقظت من النوم علمت بوفاتها.