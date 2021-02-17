التموين تعلن تحرير 25 محضرا لمحطات الوقود

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء عبد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن المصلحة نفذت عددا من الحملات الرقابية على محطات الوقود والشركات، أسفرت الحملات عن تحرير عدد 25 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير عدد محضرين لموازين بسكول، وعدد 10 محاضر موازين تجارية ماركت، كما تم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق.

وأشار منتصر، فى تصريحات له، إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن تكثيف الحملات على محطات الوقود، والموازين التجارية والافراد، انه تم دمغ 757565 سبيكة ذهب، وتم دمغ 250080.40جرام عيار 21، وكذلك دمغ 415534 جرام ذهب عيار 18، و دمغ 277822 جرام فضة.

وأكدت المصلحة، أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.