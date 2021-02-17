وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الوضع يتطور بشكل مماثل، في ريو دي جانيرو -التي أعلنت سلطاتها الاثنين تعليق التطعيمات في المدينة اعتبارا من اليوم، لافتة إلى وجود نقص كذلك في اللقاحات في كوريتيبا (ولاية بارانا )، حيث تعتزم السلطات وقف التطعيم اعتبارا من يوم الجمعة.



وبينت أنه لن يتم استئناف توريد اللقاحات من العاصمة إلى المناطق، قبل الأسبوع المقبل، على أقل تقدير.



جدير بالذكر أن عملية تطعيم السكان باللقاحات ضد "كوفيد-19" في البرازيل بدأت في 18 يناير الماضي، وخلالها يجري استخدام لقاحات شركة "سينوفاك" الصينية ، و شركة "استرازينيكا" البريطانية - السويدية.

