اليوم السابع
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الانتهاء من ميكنة بنك الدم بمستشفى بنى سويف الجامعى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:52 م
الانتهاء من ميكنة بنك الدم بمستشفى بنى سويف الجامعى مستشفى بنى سويف الجامعى
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بنى سويف الجامعى، إنه تم الانتهاء من تطوير العمل ببنك الدم من النظام اليدوى إلى نظام الميكنة الإلكترونية، حيث تم إدخال أحدث برنامج لتشغيل بنوك الدم في العالم للتطبيق ببنك الدم بالمستشفى، حيث يقوم هذا البرنامج بتسجيل المتبرعين ومتابعة المرضى الذين يستخدمون أكياس الدم وتسجيل بياناتهم الشخصية والطبية وكذلك التحاليل الدموية الخاصة بهم حيث تظل هذه المعلومات في البنك، تستخدم عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض.

وأضاف "شعبان"، أنه تم الانتهاء من تشطيب الدور الرابع بالمبني الإداري، وتم نقل إدارة شئون العاملين والوحدة الحسابية من المبني الرئيسي للمستشفى إلى الدور الرابع بالمبني الإداري بعد أن تم الانتهاء من التشطيبات النهائية به وتصميمه على أعلى مستوى حيث يستوعب عدد كبير من العاملين واستغلال الأماكن التي كانوا يشغلوها بالمستشفى في توسعة قسم طب الحالات الحرجة وإنشاء علاج اقتصادي بالمستشفى.
 

 


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