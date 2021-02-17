الانتهاء من ميكنة بنك الدم بمستشفى بنى سويف الجامعى

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بنى سويف الجامعى، إنه تم الانتهاء من تطوير العمل ببنك الدم من النظام اليدوى إلى نظام الميكنة الإلكترونية، حيث تم إدخال أحدث برنامج لتشغيل بنوك الدم في العالم للتطبيق ببنك الدم بالمستشفى، حيث يقوم هذا البرنامج بتسجيل المتبرعين ومتابعة المرضى الذين يستخدمون أكياس الدم وتسجيل بياناتهم الشخصية والطبية وكذلك التحاليل الدموية الخاصة بهم حيث تظل هذه المعلومات في البنك، تستخدم عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض.