اليوم السابع
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الأرصاد تكشف أسباب وجود الأتربة وكرات الثلج ببعض المحافظات

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:34 م
الأرصاد تكشف أسباب وجود الأتربة وكرات الثلج ببعض المحافظات
ماجد تمراز

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أكدت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تمر على البحر المتوسط، تخسر الكثير من شدتها، ويتسبب ذلك في انخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه رغم الطقس الذي تشهده مصر الآن، لا يمكن أن نقول عليه أنها عاصفة.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك كرات ثلجية هطلت على بعض المناطق بمحافظات الجمهورية، وهو جو أوروبي نستمتع به هذه الأيام، على الرغم من الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة، والقاهرة شهدت أمطارا متوسطة الشدة".

 

وقالت: "متوقع أن تصل درحات الحرارة غدا من 15 إلى 16 درجة مئوية بالقاهرة، ولكن ستستمر الموجة الباردة الليلة حتى الساعات الأولى من صباح غد".

 

وتابعت: "اسرعة الرياح بلغت 60 كيلو متر على الساعة وفي بعض الأماكن بلغت 70 كيلو متر في الساعة، وتحمل الأتربة والرمال من الصحراء الغربية، لذلك نرى أتربة مع الأمطار".


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