اعتقال 3 متهمين بالعراق لإطلاقهم أعيرة نارية بالدكة العشائرية

أعلنت شرطة محافظة ميسان العراقية، اعتقال 3 متهمين بإطلاق الأعيرة النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف "بالدكة العشائرية".
وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - أن دوريات قسم شرطة حطين بمحافظة ميسان وبمشاركة قوة من أفوج طوارئ ميسان، تمكنت من القبض على المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف "بالدكة العشائرية" في قضاء العمارة منطقة حي الوحدة الإسلامية جنوب مدينة العمارة.
وأشارت إلى أنه تم التوجه إلى محل الحادث والقبض على مطلقي الأعيرة النارية البالغ عددهم 3 متورطين بالمشاجرة العشائرية، وضُبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة متنوعة، لافتة إلى أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل على خلفية المشاجرة وإطلاق النار.
اعتقال 3 متهمين بالعراق لإطلاقهم أعيرة نارية بالدكة العشائريةالأربعاء، 17 فبراير 2021 05:08 م
الشرطة العراقية - أرشيفية
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أعلنت شرطة محافظة ميسان العراقية، اعتقال 3 متهمين بإطلاق الأعيرة النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف "بالدكة العشائرية".
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