استدعاء ضابط التحريات بواقعة عرض عامل وزوجته طفلتهما للبيع على"فيسبوك"

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، واشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط عامل وزوجته بتهمة عرض طفلتهما للبيع على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وأمرت نيابة أول شبرا الخيمة، بحبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة عرض طفلتهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمة وزوجها عرضا طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل 50 ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.