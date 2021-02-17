اتحاد الجمعيات يعلن إطلاق حملة للتصدى للمشكلة السكانية أول مارس

كتب مدحت وهبة

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى انه بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة عن إطلاق حملة تحت شعار "معا للتصدى للمشكلة السكانية"، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة مشاركة كل قوى المجتمع فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس وأن أهداف الحملة رفع الوعى بالمشكلة السكانية وزيادة الطلب على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بجانب رفع خصائص السكان وأن مده الحملة عامين تبدأ من 1/3/2021 وتستهدف الشباب المتزوج حديثًا كذلك الشباب المقبل على الزواج .

وأضاف الاتحاد فى بيان ان أنشطة الحملة فى مجال التوعية بـ"المشكلة السكانية" والدعوة إلى برامج تنظيم الأسرة من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات والندوات . للتوعية بالقضية السكانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والدعوة إلى زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، كذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والتى تقدم خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وبالمجان، وأيضا العيادات المتنقلة التى تركز على المناطق المحرومة من الخدمة الثابتة كذلك العيادات الصديقة للشباب التى تغطى خدمات للتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

كذلك تتضمن برامج رفع خصائص السكان من خلال فصول محو الأمية خاصة للإناث ومشروعات متناهية الصغر لتقليل نسبة الفقر والبطالة وتتم الحملة بالتنسيق مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى والمحافظين، كما أن التصدى للمشكلة السكانية هى مسئولية لكل مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى .