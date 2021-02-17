إصابة 3 أشخاص بانفجار غامض فى شركة تجارية بألمانيا

أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار في مبنى إداري لشركة "ليدل" التجارية بمدينة نيكاروزلم في جنوب ألمانيا، وأعلنت الشرطة أنه لم يعرف بعد إذا كان سبب الانفجار تقنيا، أو طردا مفخخا، وأفادت مصادر أمنية بأن الشرطة تبحث إذا كانت هناك علاقة بين الانفجار وآخر فى قسم لتسليم البضائع لشركة صناعة مشروبات في مدينة إبلهايم، أسفر عن إصابة عامل بصدمة بسبب صوت الانفجار، دون خسائر مادية، وذكرت الشرطة أن طردا تسلمه العامل كان سبب انفجار، ولاتزال ملابسات ذلك الانفجار مجهولة أيضا.
إصابة 3 أشخاص بانفجار غامض فى شركة تجارية بألمانياالأربعاء، 17 فبراير 2021 10:03 م
الشرطة الألمانية
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