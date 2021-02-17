إزالة عمارة سكنية آيلة للسقوط بقرية فى كفر الشيخ

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على تنفيذ قرار المنشآت الآيلة للسقوط رقم 138 لسنة 2019 بإزالة العمارة السكنية رقم 2 بقرية غرب تيرة لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

جاء ذلك بحضور مصطفى مسعد، نائب رئيس، وحكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة، ولواء محمد عون، مساعد مدير الأمن كفر الشيخ، رئيس فرقة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة، وعقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث الحامول.