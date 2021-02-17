إحالة 4 مسئولين سابقين بـ"زراعة الجيزة" لتأديبية رئاسة الجمهورية

كتب - أحمد عبد الهادى

أحالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، دعوى 4 مسئولين سابقين بمديرية الزراعة بالجيزة لارتكابهم مخالفات بإدارة التعاون بمركز العياط بالإدارة الزراعية، للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص ، لعدم اختصاصها بنظرها والفصل فيها .

وشملت الاتهامات كل من مدير جمعية البليدة بالإدارة الزراعية بالعياط بمديرية الزراعة بالجيزة ـ درجة كبير، على المعاش، ومدير بإدارة التعاون بمركز العياط بالإدارة الزراعية بالعياط الدرجة الأولى، على المعاش ، ومدير عام إدارة التعاون الزراعي بالإدارة الزراعية بالعياط على المعاش، ومدير جمعية البليدة الزراعية سابقا على المعاش.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهم خلال الفترة من 2011 حتى تاريخه، وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اتخذوا الإجراءات اللازمة حيال المديونيات المستحقة على الجمعية التعاونية الزراعية بناحية البليدة بمركز العياط والتي بلغت 358 ألف جنيه جنيها حتى 31 ديسمبر 2018.

وثبت بالأوراق أن المحالين الأول والثالث والرابع يشغلون درجة كبير فني، كما يشغل المحال الثاني الدرجة الأولى بالإدارة الزراعية بالعياط بمديرية الزراعة بالجيزة، ومن ثم انحسر وصف وظائف الإدارة العليا عن وظيفة كل منهم .

ولايقدح في ذلك شغل كل منهم وظائف الإدارة المدونة قرين اسم كل منهم بتقرير الاتهام على النحو آنف البيان تفصيلا، إذ ثبت شغلهم تلك الوظائف ندبا، والندب بطبيعته مؤقت، ولا يخول صاحبه حقا في الوظيفة المنتدب إليها .