إحالة رئيسى القطاع القانونى الحالى والسابق بشركة أبحاث المياه الجوفية للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق، ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية "ريجوا"، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي من شأنها المساس بمالية الدولة.

وتبين من أوراق القضية أن المحامي "ع.م.ص" تقاعس عن إتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق.

وأهمل في مباشرة الاستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل، والاستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أي صلة علاقة للعامل بالشركة، مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بسداد 160 ألف جنيه دون سند من القانون. وتقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق "ل.ط.ع" خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019 عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي، المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بالزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.

وأهمل بالاشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات "ع.إ.م"، و"ع.ع.ع"، في الإشراف على أعمال المحال الأول، ما تسبب في إرتكابه الوقائع المنسوبة إليه.

وأكدت التحقيقات أن المحامي "م.ج.ع"، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة إليه لاتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث، بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الاستئناف.

وتضمن تقرير الاتهام أن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي "م.ص.ع"، تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول، وذلك لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال الخامس بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.