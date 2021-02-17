اليوم السابع
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إجراء عملية تركيب قسطرة مخية لطفل يبلغ من العمر 5 أيام بمستشفى الغردقة العام

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:32 م
إجراء عملية تركيب قسطرة مخية لطفل يبلغ من العمر 5 أيام بمستشفى الغردقة العام الطفل
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نجاح فريق من الأطباء لأول مرة بمحافظة البحر الأحمر بإجراء عملية تركيب قسطرة مخية للطفل من أهالى مدينة الشلاتين يبلغ من العمر 5 أيام وكان يعانى من انسداد بالقنوات المخية بغرفة العمليات المجهزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بمستشفى الغردقة العام وتم حجزه بحضانة المستشفى لاستكمال العلاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الفريق الطبى، الذى قام بإجراء العملية الدقيقة هم الدكتور أحمد الخولى، جراحة المخ والاعصاب، والدكتور وليد السيد جراحة المخ والأعصاب، وخالد مصطفى أستاذ التخدير والعناية المركزة جامعة الزقازيق، والدكتور جمال رضوان أخصائي التخدير، الدكتورة نيڤين لطفي أخصائي الأطفال ومن التمريض كلا من أسماء السيد ورضا فاروق.

 


الغردقة العام

تركيب قسطرة مخية

البحر الاحمر

مستشفى الغردقة

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