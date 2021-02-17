إجراء عملية تركيب قسطرة مخية لطفل يبلغ من العمر 5 أيام بمستشفى الغردقة العام

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الفريق الطبى، الذى قام بإجراء العملية الدقيقة هم الدكتور أحمد الخولى، جراحة المخ والاعصاب، والدكتور وليد السيد جراحة المخ والأعصاب، وخالد مصطفى أستاذ التخدير والعناية المركزة جامعة الزقازيق، والدكتور جمال رضوان أخصائي التخدير، الدكتورة نيڤين لطفي أخصائي الأطفال ومن التمريض كلا من أسماء السيد ورضا فاروق.