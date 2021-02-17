أطعمة ومشروبات تحميك من الجو البارد وتشعرك بالدفء.. أبرزها البطاطا والحمص

كتبت أمل علام

تعتبر الأطعمة والمشروبات هما المصدر الرئيسى للتمتع بالتدفئة خلال الطقس شديد البرودة، وتسود جميع محافظات مصر طقس بارد وجاف مما يؤدى لانتشار البرد والإنفلونزا، ولتدفئة الجسم هناك بعض الأطعمة التي يجب الحرص عليها لإبقائك دافئا في الطقس البارد..



الحمص

ووفقا لموقع Prevrntion يؤثر الطعام الذي تتناوله على جسمك، عندما تنخفض درجة الحرارة ويبدأ الطقس البارد، قم بتزويد جسمك بالطعام الذي يمكن أن يساعد في رفع درجة حرارة جسمك ويجعلك تشعر بالدفء.

توليد حرارة الجسم..

بشكل عام، الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم يمكن أن تساعد في رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء، المصطلح الطبي لهذه العملية هو التوليد الحراري، وهي عملية إنتاج الجسم للحرارة الناتجة عن استقلاب الطعام، ابحث عن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، والبروتينات والكربوهيدرات، العديد من هذه الأطعمة أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم

إليك بعض الأطعمة والمشروبات المغذية التي يمكن أن تساعد في إبقائك دافئًا في الطقس البارد...

.1 الحمص ..

احرص على تناول الحمص في الجو البارد حيث يحتوى الحمص على البروتين، والألياف، بدون وجود سعرات حرارية، ويفضل إضافة الليمون، فإنه يحتوي على فيتامين C المعزز للمناعة.



فوائد الموز

2

. الموز..

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب، والماغنيسيوم، وهما مهمين لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل كبير، تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك، من بين الفوائد الصحية الأخرى.



فوائد مشروب الزنجبيل فى الجو البارد

3. الزنجبيل..

يمكن أن يجعلك الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في الداخل في يوم بارد، من المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يحفز توليد الحرارة، كما أنه يساعد على افراز العرق، مما يعني أنه سيساعد جسمك على الدفء من الداخل إلى الخارج، الحفاظ على دفئك هو واحد فقط من العديد من الفوائد الصحية لشرب شاي الزنجبيل.





فوائد الشوفان فى الطقس البارد

4.الشوفان..

ابدأ يومك بإفطار ساخن من الشوفان أو أنواع أخرى من الحبوب، حيث يعتبر الشوفان مصدرا كبيرا للحبوب الكاملة والألياف، يمكن أن تحسن الألياف نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى شعورك بالامتلاء والدفء، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى.



القهوة تشعرك بالدفء

5.شرب القهوة..

من فوائد شرب القهوة الكافيين، يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم، فاحرص على تناول فنجان القهوة الساخن في الجو البارد بين يديك.



اللحوم الحمراء

6. اللحوم الحمراء..

اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، مصدر جيد للحديد، الحديد معدن مهم للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة، يمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضًا فيتامين ب 12، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.



فوائد البطاطا

7.البطاطا ..

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة الشتاء الدافئة، تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين وتساعد على شعورك بالدفء.

8.شرب الماء..

طريقة بسيطة لمساعدة جسمك على البقاء دافئًا هذا الشتاء هي شرب الماء، حيث أن الماء يحافظ على أداء جسمك في أفضل حالاته ويساعد في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، يتسبب الجفاف في انخفاض درجة الحرارة الأساسية، مما قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، تقل احتمالية شرب الناس للماء عندما يكون الجو باردًا بالخارج لأنهم لا يشعرون بالعطش، قد ترغب في حمل زجاجة ماء معك لتكون بمثابة تذكير.