اليوم السابع
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أسرة عامل مصرى بالسعودية تحصل على مستحقاته بقيمة 166 ألف جنيه

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:00 م
أسرة عامل مصرى بالسعودية تحصل على مستحقاته بقيمة 166 ألف جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصرى الدكتور "السيد.م.أ.ص" الذى كان يعمل لدى إحدى المستشفيات الخاصة بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
 
وقال هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق  العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة مع إدارة المستشفى الخاصة التي كان يعمل لديها الدكتور "السيد.أ.ص" ووافته المنية وهو على رأس العمل، وافقت علي الفور بإصدار شيك بمستحقاته البالغة 40 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 166 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.

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