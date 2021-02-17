أسرة عامل مصرى بالسعودية تحصل على مستحقاته بقيمة 166 ألف جنيه

كتب محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصرى الدكتور "السيد.م.أ.ص" الذى كان يعمل لدى إحدى المستشفيات الخاصة بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.