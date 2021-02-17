اليوم السابع
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أستكلندا: سيتم وضع خطة عمل للخروج من الإغلاق الأسبوع المقبل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:00 ص
أستكلندا: سيتم وضع خطة عمل للخروج من الإغلاق الأسبوع المقبل نيكولا ستيرجن
أ ش أ

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أعلنت الوزيرة الأولى في أسكتلندا نيكولا ستيرجن عودة التلاميذ الأصغر سنا إلى المدارس في 22 فبراير الجارى، وذكرت ستيرجن - في تصريحاتها التي أوردتها صحيفة (سوكتسمان) الاسكتلندية - أن التلاميذ العائدين إلى المدرسة سيكونون ضمن الشريحة الأولى التي سيطبق عليها قرار الخروج من الإغلاق، مضيفة أنه سيتم إصدار إطار عمل استراتيجى جديد للخروج من الإغلاق الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه من المقرر أيضا عودة شريحة أخرى من التلاميذ إلى المدارس في 15 مارس المقبل على أقرب تقدير، ويشمل القرار عودة طلاب الصف الأول وحتى الصف الثالث الإبتدائي مع السماح أيضا بإعادة فتح الحضانات ودور رعاية الأطفال اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 22 فبراير.


نيكولا ستيرجن

اسكتلندا

كورونا

المدارس

حضانات

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