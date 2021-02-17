"أبطال الدقهلية" حملة شبابية للرسم على جداريات شوارع المنصورة وتجميلها.. صور

شارك القارىء فادى حسان من محافظة الدقهلية، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، بصور لحملة فريق "أبطال الدقهلية" من أجل تجميل محافظة الدقهلية بداية بقصرالثقافة الذي رسم علي جداريات القصر "المنسي والشعراوي وعادل امام و طبيب الغلابه و الخديوي، وقال القارىء خلال رسالته لليوم السابع،" بدانا فى تنفيذ حملة جديدة لتجميل الاحياء والشوارع في مدينة المنصوره وكانت المحطة الذي وقف فيه قطار الابطال امام مبني قياده التحكم بجوار مديرية التموين وقمنا بتزيين الحيطان برسومات فرعونية قديمة متمثلة في كليوبترا و توت عنخ امون و امنحوتب".
وأضاف القارىء، يتوسط الجدار شعار محافظة الدقهلية و وزارة الداخلية والقوات المسلحة تحت اشراف رئاسة حي شرق المنصورة.
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