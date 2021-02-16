اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

5138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:39 م
5138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية كورونا في إسرائيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5138 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بنسبة 7.5% من أصل 70839 فحص تم إجراؤه.


ووفقا لموقع قناة "inews 24" الإسرائيلية، فهناك 55.180 حالة إصابة نشطة بالفيروس و962 مصابا في حالة خطيرة حتى الآن، فيما بلغت الوفيات 5423 حالة منذ تفشي الجائحة .


وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تلقي 3 ملايين و991 ألفا و214 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى مليونان و612 ألفا و370 شخصا الجرعتين، موضحة أن عملية التطعيم ضد الوباء تقارب 4 ملايين مواطن وهو أعلى معدل بين دول العالم.


وكان المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، قد وافق، أمس الاثنين، على إعادة فتح المتاجر والصالات الرياضية والفنادق، واستئناف الفعاليات الرياضية والثقافية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 21 فبراير.


فيروس كورونا في إسرائيل

إسرائيل

كورونا

كورونا في إسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسرائيل تلمح إلى أنها قد لا تتواصل مع بايدن حول برنامج إيران النووى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:22 م

إسرائيل تسجل 5141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:34 ص

القنصل البريطانى: مستوطنات إسرائيل غير قانونية وتشكل عائقا أمام المفاوضات

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:36 ص

باختصار أهم الأخبار العربية والدولية حتى منتصف الليل.. أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين .. السودان يتهم القوات الإثيوبية بعبور حدوده وتصاعد حدة التوتر.. إسرائيل سعت إلى ارتكاب أعمال إرهابية في إيران

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة