وفود 21 دولة فى زيارة لبعض الأماكن التاريخية بحديقة فريقا ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

زار أعضاء وفود 21 دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الدينى فى دورتها الرابعة ، اليوم الثلاثاء ، عدد من الأماكن التاريخية والسياحية بمحافظة بورسعيد.

بدأت الزيارة ، بحديقة فريال التاريخية ، التى تقع بنطاق حى الشرق - أعرق أحياء المحافظة ، وتعرفوا على تاريخ الحديقة التى شهدت عام 1869 حفل إفتتاح قناة السويس القديمة.

واتخذوا الصور التذكارية مع منصات الاحتفال التى تمثل 3 منصات خضراء تم إنشائها لحفل إفتتاح القناة ، خصصت المنصة الكبرى وقتها للملوك والأمراء ، والثانية لرجال الدين الإسلامي ، ومنهم الشيخ مصطفى العروسى والشيخ إبراهيم السقا ، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي .

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تحمل اسم القارئ الشيخ " محمود خليل الحصري "، ويشارك فيها 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون فى حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين ، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.



وفود الدول أثناء زيارتهم لحديقة فريال



وفود الدول مع تمثال الفلاح