اليوم السابع
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وفود 21 دولة فى زيارة لبعض الأماكن التاريخية بحديقة فريقا ببورسعيد.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:12 ص
وفود 21 دولة فى زيارة لبعض الأماكن التاريخية بحديقة فريقا ببورسعيد.. صور وفود الدول أثناء زيارتهم لحديقة فريال
بورسعيد - محمد عزام

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زار أعضاء وفود 21 دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الدينى فى دورتها الرابعة ، اليوم الثلاثاء ، عدد من الأماكن التاريخية والسياحية بمحافظة بورسعيد

بدأت الزيارة ، بحديقة فريال التاريخية ، التى تقع بنطاق حى الشرق - أعرق أحياء المحافظة ، وتعرفوا على تاريخ الحديقة التى شهدت عام 1869 حفل إفتتاح قناة السويس القديمة.

واتخذوا الصور التذكارية مع منصات الاحتفال التى تمثل 3 منصات خضراء تم إنشائها لحفل إفتتاح القناة ، خصصت المنصة الكبرى وقتها للملوك والأمراء ، والثانية لرجال الدين الإسلامي ، ومنهم الشيخ مصطفى العروسى والشيخ إبراهيم السقا ، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تحمل اسم القارئ الشيخ " محمود خليل الحصري "، ويشارك فيها 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون فى حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين ، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وفود الدول أثناء زيارتهم لحديقة فريال
وفود الدول أثناء زيارتهم لحديقة فريال

 

وفود الدول مع تمثال الفلاح
وفود الدول مع تمثال الفلاح

 

وفود الدول يلتقطون الصور بحديقة فريال
وفود الدول يلتقطون الصور بحديقة فريال

 


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