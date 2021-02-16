اليوم السابع
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وفاة مدير الطب البيطرى السابق بالقليوبية متأثرا بكورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:36 م
وفاة مدير الطب البيطرى السابق بالقليوبية متأثرا بكورونا مستشفى الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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توفى الدكتور عماد عبد الرؤوف المهدي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري السابق بالقليوبية، اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وشيع العشرات من أهالي مدينة بنها جثمانه لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتوفى المهدى داخل أحد المستشفيات الخاصة ببنها، بعد نقله إليها بعدة أيام واكتشاف إصابته بالمرض وتدهور حالته بالعناية المركزة، وجرت مراسم الدفن بمقابر أسرته بالشموت بمدينة بنها.

وكانت محافظة القليوبية قد سجلت، أمس الإثنين، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

بينما سجل حي غرب شبرا الخيمة أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل اليوم 8 حالات، فيما لم تسجل 7 مدن ومراكز أخرى إصابات بالفيروس، وهي: العبور والقناطر الخيرية ، وطوخ وشرق شبرا وشبين القناطر وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12834 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 958 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 805 حالة، وبنها 4007 حالة، وشرق شبرا الخيمة 2290 حالة وغرب شبرا الخيمة 1344 حالة، وشبين القناطر 877 حالة، وطوخ 1656 815 حالة، قليوب 888، ومدينة قها 77 حالة، وكفر شكر 741 حالات إصابة.


بيطرى القليوبية

كورونا

فيروس كورونا

مدير الطب البيطرى بالقليوبية السابق

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