اليوم السابع
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وزير خارجية بريطانيا: الهجوم على قوات التحالف والمدنيين فى أربيل عمل شائن

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:39 م
وزير خارجية بريطانيا: الهجوم على قوات التحالف والمدنيين فى أربيل عمل شائن جانب من الهجوم على أربيل
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطانى، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول.

وكان قد قال التحالف الأمريكي في العراق إن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي، وذلك في هجوم هو الأكثر دموية من نوعه في نحو عام.

وأعلن التحالف الدولي، اليوم لثلاثاء، أن هجوم أربيل تم بواسطة 14 صاروخاً وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين، ونددت العديد من الدول والمنظمات بالهجوم.

 
 

 


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