وزير خارجية بريطانيا: الهجوم على قوات التحالف والمدنيين فى أربيل عمل شائن

رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول.

وكان قد قال التحالف الأمريكي في العراق إن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي، وذلك في هجوم هو الأكثر دموية من نوعه في نحو عام .