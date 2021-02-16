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وزير اللقاحات البريطانى: لا نية لاعتماد "جواز سفر" للملقحين محليا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:05 ص
وزير اللقاحات البريطانى: لا نية لاعتماد "جواز سفر" للملقحين محليا كورونا
كتب سمير حسنى

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نفى نديم الزهاوي وزير اللقاحات البريطاني، عدم وجود نية لدى الحكومة البريطانية لاعتماد "جواز سفر" للملقحين محليا.، وتعهد بالتعاون مع أي جهة خارجية تطلب شهادات تلقيح للمسافرين.، حسبما ذكرت قناة العربية العربية الإخبارية.

كان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قال إن حكومته تعمل على خريطة طريق للخروج من الإغلاق، مؤكدا عدم وجود أي برنامج للتلقيح فعال بنسبة 100%.

وحذر جونسون، من ارتفاع عدد من يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات، كاشفا عن خطة لإعادة فتح المدارس بحلول 8 مارس.

كانت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية ذكرت على موقعها الالكتروني أنه من المقرر أن يعود جميع الأطفال إلى الفصول الدراسية في 8 مارس المقبل بعد شهرين من التعلم المنزلي بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الإجراء خلال الأسبوع الجاري إلى جانب تخفيف طفيف جدا للقواعد البالغين، كما يمكن أن يجلس شخصان من أسر مختلفة في الخارج على مقعد في الحديقة أو التنزه قليلا الشهر المقبل.

ويتعارض إعلان جونسون المتوقع مع نصيحة بعض العلماء الذين حثوا على اتباع نهج أكثر حذرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عالم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور، أن حالات كورونا انخفضت بنسبة 80 % منذ بداية يناير الماضي.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

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