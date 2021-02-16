نقابة الصيادين بالسويس تحذر مراكب الصيد بالخليج بسبب الطقس السيئ

السويس - سيد نون

حذرت نقابة الصيادين بمحافظة السويس، جميع الصيادين العاملين بمراكب الصيد بمياه خليج السويس من شدة الرياح والطقس السيئ، التى تتعرض له المحافظة حاليا.

وقال بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، فى بيان له: نحن الآن نواجه تداعيات نوة الشمس الصغيرة، واتجاهها من الاتجاه الغربى ولمدة ثلاثة أيام، وهى نوة شديدة البرودة والأمطار، ومعها تشتد الرياح مع ارتفاع أمواج البحر.

ووجه بكرى أبو الحسن، جميع الصيادين توخى الحذر الشديد أثناء التواجد بالبحر مع ارتداء الملابس الجلدية، وعدم توجيه جانبى المراكب لاتجاه الريح، بل يجب توجيه مقدمة المراكب لاتجاه الريح ليسهل شق الرياح الشديدة وضمان تجنب وعدم تعرض المراكب لأى إخطار.

وشدد على الصيادين، بعدم التحرك أثناء ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، وإن أمكن فعليكم الاحتماء بأقرب مشال أو ساتر آمن مع إضاءة الأنوار الملاحية، وفى حالة التعرض لأى مخاطر فعليكم بإطلاق صواريخ الاستغاثة والتأكد من سلامة وجاهزية رماثات النجاة لاستخدامها فى الوقت المناسب.