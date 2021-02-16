نائب محافظ أسوان توزيع جوائز مسابقة "شباب يبتكر" على الفائزين

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، فعاليات تكريم وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المشاريع الفائزة في مسابقة شباب أسوان يبتكر بإجمالى 16 شابا وفتاة، بجانب تكريم 5 من المحكمين ضمن لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تكريم 4 من المؤسسات الراعية للمسابقة.

وفي كلمتها، قدمت نائب المحافظ، التهنئة لأصحاب المشاريع الفائزة عقب انتهاء الاختبارات اللازمة بواسطة لجنة علمية متخصصة ومحايدة، وأشادت بالدور البناء لشركاء النجاح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، مؤكدةً استمرار دعم المحافظة لهذه المبادرة الرائدة بمشاركة جادة وإيجابية من مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الحرص على حصول أصحاب المشروعات المتميزة على مزايا غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل أو تخفيضات الفوائد البنكية أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.

وأشارت إلى استمرار هذه المسابقة بشكل سنوي لفتح المجال أمام الجميع، ولتتحول من مسابقة إلى كيان تنموى ومستقبلي حاضن لأفكار إبداعية أفضل وتحويلها لمشروعات تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستدامة، موضحةً بأنه تم تنظيم زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية من أجل صقل الشباب الفائز بالخبرات المؤهلة لسوق العمل، وبالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب للشباب المشارك لتصبح هذه المبادرة الرائدة بمثابة نموذج نجاح لتحقيق المزيد من التلاحم والتكاتف بين مؤسسات الدولة.