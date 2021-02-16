موجة صقيع تضرب مطروح واستعدادات مكثفة للأمطار الغزيرة.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

رصدت عدسة اليوم السابع، انتشار سيارات ومعدات وفرق طوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فى شوارع مطروح، استعداداً للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار، فى ظل انخفاض كبير فى درجات الحرارة، التى وصلت لـ 13 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 8 درجات مئوية، مع ساعات الصباح الأولى، كما تنشط الرياح، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

وتفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار، بمدينة مرسى مطروح، مع اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس شركة مطروح، على وجود تنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة، ووجود غرف عمليات لمتابعة الموقف في جميع المناطق، والاستجابة للبلاغات بشكل فوري.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن قطاعات الشركة في حالة تأهب وطوارئ مستمرة، مع توفير كافة المعدات والسيارات اللازمة، لرفع مياه الأمطار وتراكم كميات كبيره منها في مناطق مختلفة، بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح والمدن الأخرى.

وأضاف رئيس شركة المياه، بأن العاملين بقطاع الصرف الصحي بالشركة، يستمرون في أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، خلال وعقب سقوط الأمطار، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، جميع هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، تكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته.

وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار، الخفيفة، بشكل متقطع.

على جانب آخر، لم تتلق غرفة عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات.



الامطار الخفيفة في شوارع مطروح



امطار وصقيع على مطروح والساحل الشمالي



تمركز سيارات ومعدات شركة مياه مطروح للتعامل مع الامطار



رفع حالة الاستعداد في مطروح للتعامل مع اثار الامطار