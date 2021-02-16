اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منصة "توتو رو" السياحية: مصر حاليا ضمن أفضل 10 وجهات جاذبة للروس

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:25 م
منصة "توتو رو" السياحية: مصر حاليا ضمن أفضل 10 وجهات جاذبة للروس ابو الهول والاهرامات
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز التحليلى لمكتب السياحة والسفر "توتو رو" (Tutu.ru)، اليوم الثلاثاء، أن مصر هى الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن أفضل 10 وجهات جوية يفضلها السائحون الروس، وذلك وفقا لنتائج الفحص التى أجراها المركز حول مدى استعداد الدول الإفريقية لاستقبال السائحين الروس ووجهاتهم المفضلة فى القارة السمراء.

وقالت نائبة رئيس منصة "توتو رو"، إيلينا شوبينا - فى تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية - : "لا يزال الطلب على الرحلات الجوية بين المسافرين المستقلين منخفضًا، فهم يحجزون رحلات جوية داخل روسيا بشكل أساسى .. ومن بين الدول الإفريقية، كانت فقط مصر من بين الاتجاهات العشرة الأوائل من حيث الطلب على تذاكر الطيران من 1 يناير إلى 30 أبريل، لتحتل المرتبة التاسعة .. فيما بلغ الطلب ذروته على الجولات إلى كينيا وتنزانيا فى أغسطس وبعطلة رأس السنة الجديدة".

وأفادت شوبينا، بأنه فى عام 2019، قبل تفشى وباء فيروس كورونا، كانت مصر والمغرب وتونس والجزائر تحظى بشعبية بين الروس من بين الدول الإفريقية.

 


منصة توتو رو السياحية

مصر

أخبار مصر

السياحة المصرية

استقبال السياح في مصر

روسيا

السياحة الروسية بمصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بشائر الخير تهل على السياحة المصرية.. شركات إيطالية تعلن بدء حجز رحلاتها لمرسى علم بداية مارس.. وسياح ألمان يصلون أول مايو.. وتسيير 53 رحلة من بلغاريا لمصر.. وإشادات بإجراءات بمطار الغردقة الاحترازية.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:00 ص

السياحة المصرية × 2020 عنوان السفر الآمن.. مليونا سائح يستمتعون بمعالم المحروسة قبل كورونا.. واستئناف حركة الطيران يضيف مليونا جديدا.. والإجراءات الاحترازية تمنح مصر "خاتم السفر الآمن"

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:16 م

"السياحة المصرية بين المقومات الطبيعية والبشرية".. ندوة تثقيفية بجامعة الفيوم

السبت، 26 ديسمبر 2020 10:29 ص

نائب وزير السياحة والآثار فى ألبانيا للترويج للسياحة المصرية وفتح أسواق جديدة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 01:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة