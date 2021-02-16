مستشفى كوم حمادة الجديد صرح طبى عملاق بتكلفة نصف مليار جنيه

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدةً لتوفير كافة الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية والتوسع فى إنشاء المراكز الطبية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية.

واشار إلى أن مستشفى كوم حمادة الجديد يُعد صرحاً طبياً عملاقاً تم إنشاؤها وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطنى مركز ومدينة كوم حمادة والجارى نقل تبعيتها من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة الى المراكز الطبية المتخصصة، حيث تقوم حاليا لجنة برئاسة د.محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بنقل التبعية وتسليم المستشفى والتى من المقرر أن تشهد افتتاح رئاسى لها خلال الفترة القادمة كصرح طبى عملاق جديد على أرض البحيرة.

والمستشفى مقامة على مساحة إجمالية 12000 م٢ ( مساحة المبانى 8400 م٢ )، بتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون جنيه تشمل الأعمال الإنشائية والأثاث والمعدات تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وستعمل المستشفى على تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لأكثر من 500 ألف مواطن من مواطنى مركز ومدينة كوم حمادة والمراكز المجاورة وتتكون المستشفى من دور أرضى و 5 أدوار علوية بطاقة 262 سرير وتضم أسرة العناية 20 - الحضانات 31 - عدد ماكينات الغسيل الكلوى39 - القسم الداخلى 114 - العمليات 6 - العيادات 16 عيادة و4 أسنان - الأفاقة 15 - الطوارئ 16.

ويشمل الدور الأرضى أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى و الأشعة والتعقيم و المغسلة و المطبخ وغازات طبيه كما يضم قسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية.

أما الدور الثانى فيتكون من إقامة جراحات اليوم الواحد والمناظير والمعامل وبنك الدم ومكتب مدير المستشفى ، والدور الثالث إقامة داخلى والدور الرابع يضم غرف إقامة داخلى سكن للأطباء والتمريض والدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات للولاده الطبيعية والعناية بالاطفال المبتسرين .

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء التى صارت تحدياً وضرورة حتمية لمواجهة التغيرات المتلاحقه مع استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين .

واشار إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه فى سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعه شأنه .