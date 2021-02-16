مد خطوط المياه بتقسيم خدمات القرى والكيلو 8 وبدر بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، البدأ في مد خطوط مياه الشرب بتقسيم خدمات القري، ومنطقة الكيلو 8، تقسيم بدر، حيث تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أعمال مد الخطوط للإسراع فى نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات، مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى كافة المجالات .

وقالت هدي المغربي، رئيس المدينة إنه تم التوجيه بتنفيذ الأعمال لتيسير حركة الطريق مع التشديد على وضع العلامات والاشارات المرورية ولافتات توضيح الأعمال للمواطنين، والتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى إنهاء أى مشكلة خاصة بالكابلات قد تعترض مسار العمل.

وأوضحت أن المشروع بطول 3 كيلو بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه لتغذية المناطق المحرومة على مسار الخط، واشادت بجودة الأعمال مع التوجيه بالإسراع بها والإشادة بجهود جميع العاملين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد، وشددت على إلتزام جميع العاملين بإرتداء الكمامات حفاظاً على سلامتهم.

ووجهت رئيس المدينة بمتابعة عدد من المشروعات والأعمال التى تجرى بالمدينة والإسراع فى تنفيذها وضرورة التنسيق بين مجلس مدينة سفاجا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعمال بدقة لإعادة الشيئ لأصله حفاظا على المظهر الحضارى وتيسير حركة المواصلات والتيسير على المواطنين خاصة.