اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محاكمة مصرى يحمل جنسية أجنبية بتهمة زراعة ماريجوانا بشقته فى الجونة 8 مارس

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:49 م
محاكمة مصرى يحمل جنسية أجنبية بتهمة زراعة ماريجوانا بشقته فى الجونة 8 مارس محكمه استئناف قنا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة استئناف قنا، جلسة 8 مارس المقبل، لبدء نظر محاكمة شاب مصري يحمل جنسية أمريكية، أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته بالجونة شمال الغردقة. 

 
كانت أحالت النيابة العامة بمدينة الغردقة، شاب مصري يحمل الجنسية الأمريكية لمحكمة الجنايات بعد إنهاء التحقيقات معه لقيامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة .
 
ترجع تفاصيل القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي عندما تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "م .ك .م" في بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه شخص مصرى ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله بالجونة قسم شرطة ثان الغردقة.
 
وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلهم "11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسى الخيوط"، و" كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام -  4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة".
 
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت جلسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتجديد له واحالته لمحكمة الجنايات.
 
 
 
 

 


محكمة الجنايات

ماريجوانا

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محكمه استئناف قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة مصرى يحمل جنسية أجنبية للجنايات لزراعة نبات الماريجوانا المخدر بشقته بالجونة

الأحد، 14 فبراير 2021 08:32 ص

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب مخدر وبذور الماريجوانا

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:03 م

التحقيق مع برلمانى بيروفى لتدخينه الماريجوانا بشكل منتظم لمدة 20 عاما

الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:34 م

التحقيق مع 14 شخصا فى إسبانيا بعد اكتشاف 9 مراكز لإنتاج الماريجوانا مع 1166 نبتة

الخميس، 21 يناير 2021 03:09 م

"مقاهى الماريجوانا" فى أمستردام لن تكون متاحة للسياح فى 2022.. اعرف السبب

الإثنين، 11 يناير 2021 06:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة