محافظ القليوبية يتابع مشروعات الصرف ببنها وكفرشكر ب 328 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية للمرور على عدد من المشروعات في مجال "الصرف الصحي والمعالجة والطرق"، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة 133 مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مدينة بنها وقرى "ميت العطار - ميت عاصم - الرملة"، وسيتم الانتهاء من أعمال التوسعات 30/5/2021.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق طابا الذي يبلغ طوله 3.5 كم2 باعتماد مالي 30 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على رفع تراكمات الأتربة بجانبي الطريق مع سرعة الانتهاء من أعمال الرصف كما وجه بزراعة وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق.

كما تفقد، أعمال توسعة محطة معالجة صرف صحي كفر مويس من 2000 م3 / يوم إلى 4000 م3 / يوم علما بأن المحطة تخدم قرى "كفر مويس - عزب الفاروقية - وعزبة مفتاح - وعزبة أبو كيلي"، وبعض العزب المحيطة، وأيضا سوف تخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة زكي بتكلفة 32 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 80% ويتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتشغيل 30/6/2021.

واستكمل الهجان، جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحى ببرقطا بطاقة 7500 م3 / يوم كمرحلة أولى، علما بأن المحطة تخدم قرى "الشقر -كفر كردي – برقطا"، بتكلفة 100 مليون جنيه، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد مشروع الصرف الصرف بعزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 33 مليون جنيه، ووجه المحافظ لإزالة جميع المعوقات مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية ودخولها الخدمة بأقرب وقت.

تفقد محطات مياه الشر ببنها



تفقد محطة صرف صحى برقطا



جانب من جولة محافظ القليوبية



خلال الجلة



رصف طريق طابا ببنها



متابعة العمل بمحطات الصرف الصحى