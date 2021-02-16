ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن أفراد من الوحدة والحراس فى الموقع قولهم للشرطة إنهم سمعوا دوى انفجارين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووصل صباح اليوم فريق إبطال مفعول المتفجرات؛ لتفتيش المنطقة، حيث وجدوا حفرتين صغيرتين بين بعض أشجار جوز الهند على بعد حوالي 100 متر، معتقدين أن قنبلتين يدويتين أطلقتا من قاذفة استهدفت الموقع، لكنهما بعيدان عن الهدف المقصود.