مبعوثة الأمم المتحدة للعراق بمجلس الأمن: الانتخابات يجب أن تكون ملكا للعراقيين

كتب أحمد عرفة

عقد مجلس الأمن جلسة لبحث التطورات في العراق حيث قالت جينين بلاسخارت، حيث أدانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في العراق.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق خلال كلمتها بمجلس الأمن، إن هناك مشاكل عالقة في المفاوضات بين بغداد وأربيل، متابعة: ندعو إلى علاقة بناءة بين بغداد وأربيل.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، أن الانتخابات يجب أن تكون ملكا للعراقيين وعلى الحكومة العمل على نجاحها، لافتة إلى أن محاولات تأجيج التوترات تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار العراق.

ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، إلى أن التعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة للعدالة الآن ذو أهمية قصوى، موضحة أنه لا يمكن المبالغة في أهمية مركزية العراق للاستقرار الإقليمي.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، أنه يجب على العراق أن يبني مرونته المحلية وأن يكون محميا من الخصومات، متابعة: لابد من تعاون وثيق بين بغداد وأربيل لتقديم المسؤولين عن هجوم أربيل للعدالة.