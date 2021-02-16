اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة مواجهة الأزمات والكوارث ترصد سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بسوهاج

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:10 م
لجنة مواجهة الأزمات والكوارث ترصد سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بسوهاج جانب من الاجتماع
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انعقاد اللجنة المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية ومراقبة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع أية شكاوى طارئة، ومجابهة واحتواء أية أحداث والتعامل معها.

وضمت اللجنة كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات الأزمات، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط، والتفتيش المالي والإداري، والأمن، والمتابعة الميدانية بالديوان العام"، ووكلاء وزارات الري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والطرق، والإسكان، والشباب والرياضة، والصحة، وممثلي الحماية المدنية، والهلال الأحمر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومديرية الأمن، والمرور، والمرافق، والحماية المدنية . 

انعقاد لجنة الازمات والكوارث بسوهاج (1)
 

 

انعقاد لجنة الازمات والكوارث بسوهاج (2)
 

 

انعقاد لجنة الازمات والكوارث بسوهاج (3)
 

 

انعقاد لجنة الازمات والكوارث بسوهاج (4)
 

 


الطقس اليوم

حاله الطقس

الطقس

طقس اليوم

الطقس في سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة