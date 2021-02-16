اليوم السابع
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"كهرباء القناة" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:45 ص
"كهرباء القناة" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسوء الأحوال الجوية المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء والزميل السيد فلاح
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسته وعضوية رؤساء القطاعات، ورئيس قطاع التحكم بالشركة، لمتابعة الظروف الجوية والتغيرات المناخية، وسوء الأحوال الجوية، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض مصر اليوم لموجة عدم الاستقرار واحتمال سقوط أمطار غزيرة، خلال أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس".

 

أضاف، رئيس شركة كهرباء القناة، إنه وجه بانتشار فرق الطوارئ من الشركة واستعدادها لأي أحداث قد تشهدها المحافظة مع الحالة الجوية السيئة التي حذرت منها الأرصاد، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه علي قطاع الهندسة بالشركة بمتابعة مستجدات الحالة الجوية ومتابعة أي بلاغات والتعامل معها علي وجه السرعة والمتابعة مع غرفة العمليات أول بأول.

 

ووجه المهندس محمد السيد، بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل قطاع، برئاسة رئيس قطاع الفرع، وعضوية مديروا عموم التشغيل والصيانة والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، وتشكيل فرق طوارئ مركزية، وفرق طوارئ بكل قطاع وهندسة، إضافة إلى تجهيز هذه الفرق بكافة المهمات، مع ضرورة التأكد علي ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية، وكذلك اتباع الإجراءات الإحترازية، علي أن يوافىٰ أولًا بأول بأي مستجدات قد تطرأ، كما أعطى كافة الصلاحيات لكل رئيس قطاع وهندسة لإتخاذ ما يلزم من قرارات مناسبة في الوقت الملائم، مع ضرورة اليقظة التامة والتعاون الكامل مع كافة أجهزة الدولة.


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