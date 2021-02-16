اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كسر بخط مياه رئيسى ببنها يتسبب بغرق الشوارع ومياه القليوبية تدفع بفرق الإصلاح

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:56 ص
كسر بخط مياه رئيسى ببنها يتسبب بغرق الشوارع ومياه القليوبية تدفع بفرق الإصلاح رفع المياه من شارع فريد ندا وبدء الإصلاح
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد شارع فريد ندا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، فجر اليوم الثلاثاء، كسر بخط المياه بقطر 10 بوصة، وذلك أثناء تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة، وهو ما أدى إلى انتشار المياه بالشارع والشوارع الجانبية من الشارع الرئيسي، وتسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين.

على الفور قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بقطع المياه عن المنطقة التى يوجد بها الكسر بالخط الرئيسى، إلى جانب الدفع بسيارات الشركة لنزح المياه من الشارع الرئيسى والشوارع الجانبية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بهذه الشوارع.

فيما دفعت الشركة بالفرق الفنية لسرعة التعامل مع الكسر بالخط الرئيسى، وذلك بعد انتهاء أعمال رفع تراكمات الميه بشارع فريد ندا والشوارع الجانبية منه، والعمل على إعادة ضخ المياه من جديد للمواطنين فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة، أن عملية كسر خط المياه بسبب أعمال التطوير التى تتم بشارع فريد ندا ببنها ضمن أعمال تطوير المدينة التى تتم حاليا، وجارى التعامل الفورى معها.

السيارات ترفع المياه

السيارات ترفع المياه

 

الكسر بخط المياه بشارع فريد ندا ببنها
الكسر بخط المياه بشارع فريد ندا ببنها

 

بعد رفع المياه
بعد رفع المياه

 

خلال نزح المياه من الشوارع
خلال نزح المياه من الشوارع

 

مكان الكسر بالخط الرئيسيى ببنها
مكان الكسر بالخط الرئيسيى ببنها

 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

كسر بخط مياه رئيسي ببنها

تطوير مدينة بنها

قطع مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"‎مياه القليوبية": دراسة احتياجات القرى بمبادرة حياة كريمة وترتيب الأولويات

الأحد، 07 فبراير 2021 03:09 م

شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها للتعامل مع الأمطار.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 06:30 م

شركة مياه القليوبية تعلن بدء أعمال غسيل الشبكات غدا.. وتحذر من استخدام المياه

الثلاثاء، 19 يناير 2021 12:35 م

رئيس شركة المياه بالقليوبية يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 06 يناير 2021 09:54 م

"مياه القليوبية" تطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة