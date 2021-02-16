كسر بخط مياه رئيسى ببنها يتسبب بغرق الشوارع ومياه القليوبية تدفع بفرق الإصلاح

القليوبية إبراهيم سالم

شهد شارع فريد ندا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، فجر اليوم الثلاثاء، كسر بخط المياه بقطر 10 بوصة، وذلك أثناء تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة، وهو ما أدى إلى انتشار المياه بالشارع والشوارع الجانبية من الشارع الرئيسي، وتسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين.

على الفور قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بقطع المياه عن المنطقة التى يوجد بها الكسر بالخط الرئيسى، إلى جانب الدفع بسيارات الشركة لنزح المياه من الشارع الرئيسى والشوارع الجانبية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بهذه الشوارع.

فيما دفعت الشركة بالفرق الفنية لسرعة التعامل مع الكسر بالخط الرئيسى، وذلك بعد انتهاء أعمال رفع تراكمات الميه بشارع فريد ندا والشوارع الجانبية منه، والعمل على إعادة ضخ المياه من جديد للمواطنين فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة، أن عملية كسر خط المياه بسبب أعمال التطوير التى تتم بشارع فريد ندا ببنها ضمن أعمال تطوير المدينة التى تتم حاليا، وجارى التعامل الفورى معها.

السيارات ترفع المياه



الكسر بخط المياه بشارع فريد ندا ببنها



بعد رفع المياه



خلال نزح المياه من الشوارع