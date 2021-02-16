اليوم السابع
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ضربه بمفك.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد زميله بشبرا الخيمة.. فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:58 م
ضربه بمفك.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد زميله بشبرا الخيمة.. فيديو أسرة سائق التوك توك
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع أسرة سائق "توك توك"، لقى مصرعه خلال قيام سائق توك توك آخر بطعنه بسبب تحميل زبون بالشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث قام المتهم بضرب المجني عليه بمفك فأراده قتيلًا، وتم نقل جثة المتوفي للمستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.
 
 
وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد أحمد سالم، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة المدعو أحمد محمد، 22 عامًا، إثر مشاجرة بشارع 135 بدائرة القسم.
 
أخطر اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "ع م"، 18 عامًا، سائق "توك توك".
 
 

قسم شبرا الخيمة

حادث شبرا الخيمة

جريمة شبرا الخيمة

جريمة توك توك شبرا الخيمة

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