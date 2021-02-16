اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 590 مخالفة مرورية و4 حالات تعاطى أثناء القيادة خلال حملة بأسوان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:35 م
ضبط 590 مخالفة مرورية و4 حالات تعاطى أثناء القيادة خلال حملة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 590 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط  دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 122 مخالفة وتحرير 189 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 88 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 76 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن 4 حالات تعاطي إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون ولأقراص المخدرة


مديرية امن اسوان

حملات امنية

تحليل المخدرات

محافظة أسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة