ضبط 590 مخالفة مرورية و4 حالات تعاطى أثناء القيادة خلال حملة بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 590 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 122 مخالفة وتحرير 189 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 88 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 76 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن 4 حالات تعاطي إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون ولأقراص المخدرة