اليوم السابع
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ضبط 12 طن أحجار تحتوي خام الذهب بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:29 ص
ضبط 12 طن أحجار تحتوي خام الذهب بالبحر الأحمر تنقيب عن الذهب
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها (كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى 12 طن تقريباً)، وذلك حال سيرها بدائرة القسم ، قيادة (سائق - مقيم بمحافظة أسوان).

وبمواجهة قائدها بما أسفر عنه الضبط ، أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أخرى" وبحوزته كمية من خام الذهب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر أن الذهب المضبوط من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

 

 


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