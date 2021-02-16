اليوم السابع
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ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات مكبرة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:48 م
ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات مكبرة بكفر الشيخ حملة مرورية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ؟إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 1159مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، حيث تم ضبط 11 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 4 مخالفة دراجة نارية، و45 مخالفة انتظار خاطئ، و26 مخالفة سير بدون تراخيص، و15 بدون رخص قيادة، و11 بدون رخصة تسيير، و1007 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


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