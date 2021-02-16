اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:27 م
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صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بشوارع مدينة مرسى علم

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:53 م
صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بشوارع مدينة مرسى علم صيانة أعمدة الأنارة بشوارع بمرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أطلق مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، حملة صيانة شاملة لمنظومة الانارة بشوارع المدينة المختلفة، لإنارة الشوارع بجميع المناطق المختلفة بالمدينة فى إطار خدمة المواطنين .

وأعلن مجلس مدينة مرسى علم، أن اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، كلف ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم، والمهندس سعد شعبان، رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، على تكثيف الصيانة الدورية لإعمدة الإنارة بجميع المناطق بالمدينة .

وشدد رئيس المدينة على المرور اليومى بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية لرصد أى شوارع لاتحتوى على أعمدة إنارة غير مضيئة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، بعمل الصيانة اللازمة لإعمدة الإنارة بسور مكتبة مصر العامة بمرسى علم، وذلك ضمن الأعمال اليومية التى يقوم بها القسم للتأكد من انتظام العمل بمنظومة الإنارة العامة .


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