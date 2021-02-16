اليوم السابع
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صور.. القوات الهندية تسحب جنودها من المنطقة المتنازع عليها مع الصين

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:34 م
صور.. القوات الهندية تسحب جنودها من المنطقة المتنازع عليها مع الصين القوات الهنديه
كتب عبد الوهاب الجندى

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سحب القوات الهندية، جنودها من المنطقة المتنازع عليها مع الصين، بعد شهور من المواجهات شهدتها المنطقة، وأسفرت عن وقوع إصابات بين الجنود من الجيشين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء.

واتفقت الهند والصين على سحب قواتهما من المنطقة الحدودية المتنازع عليها، وقال وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، حينها، إن نيودلهي وبكين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها غربي جبال الهيمالايا.

ويشكل هذا الاتفاق انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين، وأبلغ "سينغ" البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وأوضح قائلا إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانغونغ"، من ناحيتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن قوات البلدين بدأت بالانسحاب من على ضفتي البحيرة.

2021-02-16T111558Z_2069971534_RC2NTL97SULA_RTRMADP_3_INDIA-CHINA
القوات الهندية
 
 
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2021-انسحاب القوات الهندية
 
2021-02-16T111600Z_39477482_RC2NTL989XXN_RTRMADP_3_INDIA-CHINA
المنطقة التنازع عليها بين الهند والصين
 
 

 


القوات الهنديه

الجيش الهندي

الهند

الصين

الجيش الصيني

الحدود الصينية الهندية

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