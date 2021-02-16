صور.. القوات الهندية تسحب جنودها من المنطقة المتنازع عليها مع الصين

كتب عبد الوهاب الجندى

سحب القوات الهندية، جنودها من المنطقة المتنازع عليها مع الصين، بعد شهور من المواجهات شهدتها المنطقة، وأسفرت عن وقوع إصابات بين الجنود من الجيشين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء.

واتفقت الهند والصين على سحب قواتهما من المنطقة الحدودية المتنازع عليها، وقال وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، حينها، إن نيودلهي وبكين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها غربي جبال الهيمالايا.

ويشكل هذا الاتفاق انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين، وأبلغ "سينغ" البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وأوضح قائلا إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانغونغ"، من ناحيتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن قوات البلدين بدأت بالانسحاب من على ضفتي البحيرة.



القوات الهندية



2021-انسحاب القوات الهندية