"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية غدا لخدمة أهالى قرية دلجا بديرمواس

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 17 و18 فبراير الجارى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

على جانب آخر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث تم فحص مليون و59 ألفا و528 مواطنا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للحد من انتشار الأمراض المزمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنوع الخدمات الطبية والصحية بالمبادرة والتي تشمل التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، من خلال 260 فريقا طبيا ما بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة ليتم العمل على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع.