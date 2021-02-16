"صحة الدقهلية" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية، رفعت درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، وذلك بوضع خطة تأمين طبى شاملة، كما تم التنسيق مع مديري المستشفيات للتأكد من مخارج صرف مياه المطر، وكذلك التأكد من مصادر الكهرباء والمياه البديلة وتجربة عملها واتخاذ كافة الإجراءات في حال وجود أي مشكلة.

كما أكد وكيل الوزارة، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.

وأوضح مكي، أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة اليها.